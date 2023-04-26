وكيل "شباب دمياط" يُقرر إخلاء المباني الصادر لها قرار إزالة

عقد اليوم دكتور وليد الشاذلي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اجتماعًا بمديري إدارات الديوان العام والإدارات الفرعية ، حيث هنأ الزملاء بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

كما وجه "الشاذلي" بضرورة الاستعداد لاحتفالات عيد دمياط القومي في الثامن من مايو المقبل .



كما نبه المدير العام على إخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة في أقرب وقت ،حرصا علي حياة المترددين علي المراكز والهيئات الشبابية والرياضية، موجهًا بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية مشروع المليون شجرة و رعاية الأشجار حتى تؤتى المبادرة ثمارها.



وأشار المدير العام إلى ضرورة قيام الإدارات الفرعية بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للفروع والعمل علي حل مشاكل بها ، ووجه بضرورة متابعة ماكينات ال ATM بالمراكز ومحاولة تذليل العقبات التى تواجه المراكز مع البنوك والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الشأن .

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة.

وقامت إدارة صحة البيئة بالمرور على ١٠حمامات سباحة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

كما تم المرور على ١٢ محطة مياه شرب، وسحب عدد ١٤عينة طرد محطات للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات .

كما تم سحب عدد ١٥٧ عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على ٨ محطات غسيل الكلوي وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير في محافظة دمياط.