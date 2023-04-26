"صحة مطروح": تنظم قافلة طبية إلى قرى سيوة أول مايو

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قري (أبوشروف، أم الصغير، مشندت، بهي الدين)، بمركز سيوة ، وذلك على مدار 4 أيام من ١ حتى ٤ من مايو، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "اطفال، باطنه، نساء، تنظيم اسره، جراحه، اسنان، قلب و اوعيه دموية، الجلدية، أنف وأذن"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح.