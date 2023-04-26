لو فاتك الترند|سهير المرشدي في الصدارة وجدول امتحانات الإعدادية الأعلى بحثًا

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

دورى أبطال إفريقيا.. السفير المصري بالمغرب يطمئن على بعثة الأهلى

حرص ياسر عثمان، السفير المصري بالمغرب، على الاتصال بمحمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موفد "إكسترا نيوز": توافد عدد كبير من رعايا دول أجنبية على معبر أرقين البري

رصد هشام عبد التواب، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر أرقين، توافد عدد كبير صباح اليوم الأربعاء، من الرعايا دول أجنبية خاصة الصين على معبر أرقين البري، وأضاف موفد إكسترانيوز، أن المعبر يعمل على قدم وساق وفي حالة تواصل لاستقبال الرعايا، وشهد خلال الساعات الماضية عددا كبيرا من وصول الحافلات لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سر تصدر سهير المرشدي التريند خلال الساعات الماضية

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول الفنانة سهير المرشدي كما تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال التقرير التالي نرصد أسباب تصدر الفنانة سهير المرشدي للتريند خلال الساعات الماضية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول.. تاريخ بداية امتحانات الثانوية العامة

عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يبحث الطلاب وأولياء الأمور على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وذلك مع ترقب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وفقا للخطة الزمنية للعام والتي تم اعتمادها رسمية من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستكمال القراءة (اضغط هنا)