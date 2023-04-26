موفد "إكسترا نيوز": توافد عدد كبير من رعايا دول أجنبية على معبر أرقين البري

رصد هشام عبد التواب، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر أرقين، توافد عدد كبير صباح اليوم الأربعاء، من الرعايا دول أجنبية خاصة الصين على معبر أرقين البري.

وأضاف موفد إكسترانيوز، أن المعبر يعمل على قدم وساق وفي حالة تواصل لاستقبال الرعايا، وشهد خلال الساعات الماضية عددا كبيرا من وصول الحافلات التي عبرت من الجانب السوداني إلى المعبر والجانب المصري، ويتم حالياً العمل على تسهيلات الإجراءات لدخولهم إلى مصر.

وتابع هشام عبد التواب، أنه يوجد جنسيات عربية كثيرة سوف يتم إجلائها إلى مصر وثم إلى بلادهم، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجانب السوداني لتأمين ممرات للمصريين أثناء توجههم إلى المعبر.