الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. السفير المصرى بالمغرب يطمئن على بعثة الأهلى

وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي للمغرب

حرص ياسر عثمان، السفير المصري بالمغرب، على الاتصال بمحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد السفير خلاله اتصاله بالغزاوي، أن طاقم السفارة بالكامل سوف يقوم بكل ما يلزم لتوفير الأجواء المناسبة لخوض المباراة.

من جانبه وجه الغزاوي الشكر لسعادة السفير على الجهود التي قام بها، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل مهمة الفريق.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب، بعد أن اختتم الفريق تدريباته ظهر أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

ياسر عثمان سفير مصر في المغرب الاهلى الرجاء المغربي محمد الغزاوي

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دورى أبطال أفريقيا.. السفير المصرى بالمغرب يطمئن على بعثة الأهلى

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