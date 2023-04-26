الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطنة في تصادم سيارتين بالأقصر

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم لسيارتين ملاكي أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، وأصيب زوجها وطفلتها بمحافظة الأقصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين ملاكي أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، ما أسفر عن إصابة كل من "راندا منير" بكسر في الحوض ونزيف داخلي في أنحاء متفرقة من الجسد، وزوجها "نبيل" بكسور وكدمات متفرقة، وطفلتهم "ميريت نبيل" بكسر فى الحوض والعمود الفقرى.

تم على الفور نقلهم من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

توفيت الأم متأثرة بإصابتها في الحادث صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأقصر سيارتين ملاكي تصادم مصرع محافظة الأقصر كورنيش النيل كنيسة العذراء مريم

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