الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تأجيل حفل بلقيس فتحى فى السودان حتى إشعار آخر

بلقيس
بلقيس

اختتمت الفنانة بلقيس فتحي، حفلات عيد الفطر بعد إحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، قدمت خلالهما مجموعة من أغانيها متضمنة عدد من الأغنيات التراثية الكويتية.

وبحسب بيان لـ بقليس، فإنه تقرر تأجيل حفلها في السودان، الذي كان من المقرر له في 28 أبريل الجاري؛ نظرًا للأحداث التي يشهدها السودان حاليًا.

وأشار البيان، إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد لحفل بلقيس في السودان، لافتًا إلى أنها لا تستعد خلال هذه الأيام لطرح أحدث أغنياتها "عرفتوه" التى تعاونت من خلالها مع نفس فريق عمل أغنيتها "انتهى"، وهما المخرج دان حداد والشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس والموزع الموسيقي على المتروك.

 

بلقيس فتحي بلقيس عيد الفطر السودان الكويت وقطر

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