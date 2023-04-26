الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصرية تحصل على جائزة "capo circeo" الأوروبية

الدكتورة فاطمة الزهراء
الدكتورة فاطمة الزهراء عاشور

تحدثت الدكتورة فاطمة الزهراء عاشور، أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والحاصلة على جائزة "capo circeo"؛ لإسهاماتها في المشروعات العلمية داخل مصر وخارجها، عن أسباب حصولها عليها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الجائزة أوروبية، تمنح للأشخاص القادرين على التعايش مع الشعوب الأخرى والتعامل مع الثقافات، في البحر المتوسط وأوروبا، و يتم اختيار فنانين ومثقفين ورياضيين وسياسيين، وعلماء وغيرهم من المؤثرين.

وأضافت:"طلبت من بنتي استلام الجائزة نظرا لضيق الوقت، وهي كانت تعمل في إسبانيا، فطلبت منها أن تسافر إلى إيطاليا لاستلام الجائزة عني، وبلغنا اللجنزة المنظمة قبل استلام الجائزى بـ 10 أيام حتى يتسنى لابنتي الدخول لقاعة مجلس الشيوخ".

وتابعت:"أنا أول إمرأة مصرية تحصل على جائزة capo circeo، في مجال البيئة والطاقة، لإني كنت رئيس تجمع كليات الهندسة بالبحر المتوسط، وهناك من جنوب وشمال البحر المتوسط كليات هندسة تعاوننا سويا في نشر الأبحاث العلمية، في دوريات مرموقة، ومجالات علمية".

وواصلت:"منحت الجائزة على مجمل أعمالي المستمرة، والقدرة على التعايش مع الشعوب الأخرى، حيث التعاون مع كافة الدول المحيطة سواء عربيا أو أوروبيا، من المغرب وتونس ومصر ودول شمال وجنوب البحر المتوسط".

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