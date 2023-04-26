الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسي: الدولة لم تتأخر في تقديم الدعم والمساعدة للقادمين من السودان (فيديو)

القادمين من السودان
القادمين من السودان

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على جهود مصر في مساندة القادمين من السودان.

وقال سنجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية لم تتأخر في تقديم الدعم والمساعدة للقادمين من السودان.

وتابع أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء خلية الأزمة لمساعدة المواطنين المصريين ونقلهم من الأراضي السودانية يأتي في ضوء حماية المواطنين والحفاظ على أوراحهم، منوهًا أن مصر لم تبخل ولا تتأخر في تقديم الدعم المعنوي والنفسي والطبي والاسترشادي أيضا، بالإضافة إلى مساعدة جميع المحتاجين وليس المصريين فقط خاصة مع طول المسافة التي عبروها من السودان إلى معبر أرقين.

وأوضح أن الجميع يتنظر حلا للأزمة الراهنة في السودان، وإبقاء السودانيين في أماكنهم ولا يدفع بهم إلى النزوح، بالإضافة إلى حل أزمة انقطاع في الكهرباء والمياه ونقص شديد في الغذاء.

جهود مصر السودان القادمين من السودان السيسي الأراضي السودانية الطرفين المتنازعين في السودان الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

التحقيق فى تمزيق جسد صيدلى داخل منزله بعين شمس

أسعار الفراخ البيضاء والبط في بورصة الدواجن والشركات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2032

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفرشكر بالقليوبية

محافظ الفيوم يتفقد أعمال حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بقرية كفور النيل

مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارًا من الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟