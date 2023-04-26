خبير سياسي: الدولة لم تتأخر في تقديم الدعم والمساعدة للقادمين من السودان (فيديو)

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على جهود مصر في مساندة القادمين من السودان.

وقال سنجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية لم تتأخر في تقديم الدعم والمساعدة للقادمين من السودان.

وتابع أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء خلية الأزمة لمساعدة المواطنين المصريين ونقلهم من الأراضي السودانية يأتي في ضوء حماية المواطنين والحفاظ على أوراحهم، منوهًا أن مصر لم تبخل ولا تتأخر في تقديم الدعم المعنوي والنفسي والطبي والاسترشادي أيضا، بالإضافة إلى مساعدة جميع المحتاجين وليس المصريين فقط خاصة مع طول المسافة التي عبروها من السودان إلى معبر أرقين.

وأوضح أن الجميع يتنظر حلا للأزمة الراهنة في السودان، وإبقاء السودانيين في أماكنهم ولا يدفع بهم إلى النزوح، بالإضافة إلى حل أزمة انقطاع في الكهرباء والمياه ونقص شديد في الغذاء.