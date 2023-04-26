انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة.. وعودة المغتربين للمدن الجامعية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وعودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، استكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحاضرات وفقًا للجداول المعلنة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة المدن الجامعية الخمسة بجامعة القاهرة سوف تستقبل الطلبة والطالبات المغتربين اعتبارًا من اليوم عقب عودتهم من الإجازة.

وشدد الدكتور الخشت على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023، سيتم عقدها فى الموعد المحدد لها.

وأعلن أن امتحانات الجامعات 2023 الترم الثاني للجامعات، سيتم عقدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، وبما يتماشى مع اللوائح الخاصة بعمل الكليات المختلفة، مشددًا على الالتزام بكل الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الكليات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات بخصوص موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023، والمقرر أن يتم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو، مؤكدًا أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وسينتهي امتحانات الجامعات 2023 الترم الثاني 2023 في الجامعات يوم الخميس 1 يونيو 2023، وخلال شهر يونيو ستعقد امتحانات نهاية العام 2023 للجامعات وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد.