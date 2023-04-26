"المستقلين الجدد" يشيد بجهود "الهجرة" في حصر وإجلاء المصريين من السودان

أشاد هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بجهود الدولة لعودة المصريين من السودان في ظل تلك الأزمة، وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة الخارجية المصرية، أعلنت عودة ما يقرب من 1500 شخص مصري على مدار الثلاثة أيام الماضية، وتمت عملية الإجلاء على قدم وساق.

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترانيوز"، أن القيادة السياسية تدير عملية الإجلاء للجالية المصرية، باتزان وحكمة منذ بداية الأزمة السودانية، والوزارات المعنية تقوم بدورها حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما نراه اليوم هو تكاتف وصمام جهد كبير من الوزارات.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن خلية العمل المكونة من وزارة الدفاع والخارجية والمخابرات العامة والهجرة والداخلية، تقوم بمنظومة عمل دقيقة وتتم متابعتها مباشرة من الرئيس السيسي.

وأشار هشام عناني، إلى أن وزارة الهجرة قامت بدروها على أكمل وجه في ظل التحديات الكبيرة التى واجهتهم، خاصة على الأراضي السودانية، حيث استطاعت عمل حصر شامل لكل المصريين والطلاب بالسودان، وعمل خطة متوازنة لعودة هؤلاء المصريين.