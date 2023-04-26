الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصرية للاتصالات تحدد مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى دون غرامة

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

حان موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 منذ 15 أبريل الجاري، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات توقيع غرامات مالية على المتأخرين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، بعد مرور 20 يومًا وانتهاء المهلة المقررة للسداد.  

وعملية الدفع مستمرة دون غرامة حتى 15 مايو المقبل، ويتعرض المشتركون لدفع غرامة 10% من قيمة الاشتراك، بداية من 16 مايو المقبل حال عدم سداد الفاتورة المستحقة.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أنه حال تأخر العميل في دفع الفاتورة وقيمة الغرامة لمدة أسبوعين، يتم قطع خدمة الاتصال عن خط الهاتف، وفى حالة استمرار عدم الدفع لمدة أسبوعين إضافيين يتم فصل الخدمة نهائيا عن خط الهاتف، ولا تعود الخدمة إلا بعد دفع كامل الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة.

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