التهامى: مواضيع هامة على مائدة الحوار الوطنى ومخرجاته تكون قابلة للتطبيق

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحوار الوطني أجرى العديد من الاجتماعات وناقش العديد من القضايا، والحوار القادم سيناقش الأزمة السودانية والتي أحدثت ربكة في المنطقة خاصة أنها من دول الجوار لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محاور الحوار محددة سلفًا ومتفرع منها أكثر من مبحث ولجنة، مؤكدًا أنه يجب البدء فورًا لأنه كلما تأخر الحوار فالأحداث تزيد وتتشعب والناس تنتظر مخرجات الحوار الوطني التي تطلبها الدولة.

مواضيع كثيرة مطلوب مناقشتها على مائدة الحوار الوطني

وتابع، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الأحزاب السياسية ناقشت جميع هذه المحاور داخل مراكزها بالقرى والمدن، وستكون هناك مواضيع كثيرة مطلوب مناقشتها على مائدة الحوار الوطني وتتفرع منها مواضيع كثيرة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني قِبلة تتوجه إليها الأحزاب السياسية لمناقشة المواضيع التي تهم المجتمع المصري وتضع مخرجات قابلة للتطبيق.