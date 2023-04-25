تصادم سيارة بعامود إنارة بطريق كورنيش مكتبة الإسكندرية

شهد طريق كورنيش وسط الإسكندرية، اليوم، حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، مما أدى لحدوث تلفيات بينها كسر عامود إنارة زخرفي، ولافتة إعلانية، وبردورة الرصيف.

وتعود الواقعة لتلقى حي وسط الإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة بتصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، وفي استجابة سريعة وعاجلة للإشارة الواردة من المحافظة توجهت عزة سعد رئيس حي وسط على الفور لموقع الحادث بتواجد المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة.

تبين بالمعاينة على الطبيعة حدوث تصادم سيارة بعامود إنارة، مما أدى لكسر عامود إنارة زخرفي، ولافتة إعلانية، وبردورة الرصيف، وتم رفع السيارة بمعرفة إدارة مرور الإسكندرية، ورفع عامود الإنارة بمعرفة حي وسط، والإحالة إلى إدارات الكهرباء، إشغال الطريق والإعلانات، الطرق، والحدائق بالحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلفيات المال العام وجاري العمل.

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