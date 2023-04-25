الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصادم سيارة بعامود إنارة بطريق كورنيش مكتبة الإسكندرية

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية

شهد طريق كورنيش وسط الإسكندرية، اليوم، حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، مما أدى لحدوث تلفيات بينها كسر عامود إنارة زخرفي، ولافتة إعلانية، وبردورة الرصيف.  

وتعود الواقعة لتلقى حي وسط الإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة بتصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، وفي استجابة سريعة وعاجلة للإشارة الواردة من المحافظة توجهت عزة سعد رئيس حي وسط على الفور لموقع الحادث بتواجد المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة.

تبين بالمعاينة على الطبيعة حدوث تصادم سيارة بعامود إنارة، مما أدى لكسر عامود إنارة زخرفي، ولافتة إعلانية، وبردورة الرصيف، وتم رفع السيارة بمعرفة إدارة مرور الإسكندرية، ورفع عامود الإنارة بمعرفة حي وسط، والإحالة إلى إدارات الكهرباء، إشغال الطريق والإعلانات، الطرق، والحدائق بالحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلفيات المال العام وجاري العمل.

 

FB_IMG_1682451916243
FB_IMG_1682451916243
FB_IMG_1682451920140
FB_IMG_1682451920140
FB_IMG_1682451930034
FB_IMG_1682451930034
FB_IMG_1682451912040
FB_IMG_1682451912040
كورنيش وسط الإسكندرية تصادم سيارة ملاكي غرفة عمليات المحافظة عامود إنارة بطريق الكورنيش الإسكندرية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

تصادم سيارة بعامود إنارة بطريق كورنيش مكتبة الإسكندرية

طعنة نافذة بالقلب... أول صور لـ"حداد المرج" المقتول على يد عاطل

محاكمة قاتل الطفلة "جنى" بكرداسة.. غدًا

استجابة لـ "الدستور".. حملة لـ "مرور الغربية" على الدراجات البخارية بشوارع زفتى

غدًا.. الحكم على 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة