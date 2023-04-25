إحالة خفير متهم بهتك عرض نجل عامل محارة للجنايات

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة خفير متهم بهتك عرض والاعتداء جنسيًا على نجل عامل محارة إلى محكمة الجنايات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض نجل عامل محارة بالقوة مستغلًا ضعفه وقلة حيلته كمم فاه وانزوى به عنوة حاسرًا عنه ملابسه.

وقال عامل محارة- مقيم قرية ترسا مركز أبوالنمرس ووالد الضحية- إنه ورد اتصال هاتفي له من نجله يفيد بقيام أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة كوبري المريوطية بقيام المتهم بهتك عرضه بأن جذبه عنوة وحسر عنه ملابسه كاشفًا عن عورته واعتدى عليه جنسيًا.