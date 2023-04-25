الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الحوار الوطنى حالة وليس جلسة.. وأصبح أولوية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اجتماع الغد هو لاستكمال التجهيزات النهائية لبدء الحوار الوطني، والمقرر انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، مؤكدًا أن جلسات الحوار ستكون مذاعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والذاع عر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود التنظيمية للحوار ضخمة وتضم 113 قضية والجلسات فيها ستكون طوال الأسبوع، وستكون بالتوازي.

وأكد، أن المهم في الحوار هو تبادل الأفكار والأراء المقترحات وكل ما يرفع من آراء أو قضايا مجلس الأمناء سيصوت عليها.

رده على منتقدي طول فترة الإعدادات

ورد على منتقدي طول فترة الإعداد للحوار، قائلًا إن الفترة الماضية ليست في التجهيزات فقط ولكن في الحوار نفسه وكانت هناك جذور مقطوعة بين أطراف المجتمع السياسي والمجتمع بشكل عام وتم فتحها بنسبة 100% خلال فترة العام وكان هناك حوارات تجري مع كل الأطياف السياسية المختلفة والجهات في الدولة.

وتابع، أنه تم دعوة الكينات والمجتمع الأهلي والأحزاب وكان هناك حوارات عقدت على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحوار هو حالة وليست جلسة تبدأ وجلسة تنتهي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أصبح أولوية.

ضياء رشوان الحوار الوطنى تبادل الأفكار حالة جلسة

مواد متعلقة

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدًا لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه ٣ مايو

إدارة الحوار الوطنى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء

مع اقتراب انطلاق الجلسات.. ما هي أولويات الحديث بجلسات الحوار الوطني؟

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

بايدن يستقبل الرئيس الكورى الجنوبى فى واشنطن

"صحة مطروح": انتشار مكثف للعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية في أماكن التجمعات

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

10 اشتراطات لسلامة المصطافين مع عودة فتح شاطئ النخيل

إصابة شاب وفتاة فى حادثى تصادم بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة