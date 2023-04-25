ضياء رشوان: الحوار الوطنى حالة وليس جلسة.. وأصبح أولوية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اجتماع الغد هو لاستكمال التجهيزات النهائية لبدء الحوار الوطني، والمقرر انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، مؤكدًا أن جلسات الحوار ستكون مذاعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والذاع عر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود التنظيمية للحوار ضخمة وتضم 113 قضية والجلسات فيها ستكون طوال الأسبوع، وستكون بالتوازي.

وأكد، أن المهم في الحوار هو تبادل الأفكار والأراء المقترحات وكل ما يرفع من آراء أو قضايا مجلس الأمناء سيصوت عليها.

رده على منتقدي طول فترة الإعدادات

ورد على منتقدي طول فترة الإعداد للحوار، قائلًا إن الفترة الماضية ليست في التجهيزات فقط ولكن في الحوار نفسه وكانت هناك جذور مقطوعة بين أطراف المجتمع السياسي والمجتمع بشكل عام وتم فتحها بنسبة 100% خلال فترة العام وكان هناك حوارات تجري مع كل الأطياف السياسية المختلفة والجهات في الدولة.

وتابع، أنه تم دعوة الكينات والمجتمع الأهلي والأحزاب وكان هناك حوارات عقدت على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحوار هو حالة وليست جلسة تبدأ وجلسة تنتهي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أصبح أولوية.