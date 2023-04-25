الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالتعدى على شاب ومحاولة سرقة توك توك بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج حبس شخصين لاتهامهما بالتعدي على شاب ومحاولة سرقة «توك توك» قيادته بالإكراه، 4 أيام على ذمة القضية، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج ببلاغ من أحد الأهالي بشكوى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص «مصاب بجرح نافذ»، وبسؤاله، أقرّ بقيام شخصين باستقلال مركبة «توك توك» قيادته وطلبا منه توصيلهما وفي أثناء سيرهم بمحل البلاغ، قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على المركبة وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة بالإكراه.

نيابة المرج قسم شرطة المرج

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