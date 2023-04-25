10 اشتراطات لسلامة المصطافين مع عودة فتح شاطئ النخيل

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن اشتراطات الأمن والسلامة لرواد شاطئ النخيل عقب إعادة فتحه للجمهور مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة طويلة نظرا لتعدد حالات الغرق به.

وأوضحت مصايف الإسكندرية في بيان لها اليوم، أن شاطئ النخيل من أكثر شواطئ الإسكندرية الذى أثير حوله جدلًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة وهو أكبر شاطئ بالإسكندرية بطول يقارب 2 كيلو، لذا فكان هذا الشاطئ على قمة أولويات واهتمامات اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، فتم عقد عدة اجتماعات نقاشية لإعادة افتتاح شاطئ النخيل بعد وضع كافة الاشتراطات التى تضمن آمن وسلامة رواد الشاطئ وذلك تنسيقًا مع الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلى.

وذكر البيان أن من أهم هذه الاشتراطات التى وضعتها لجنه مختصة هي:

-أولا: التزام المستأجر بتعيين 30 فرد إنقاذ من الأفراد المؤهلين فنيا والحاصلين على رخصه منقذ شواطئ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ طبقا للاشتراطات الفنية المعتمده مقسمين ما بين أفراد متمركزة على حواجز الأمواج داخل البحر وآخرين فوق أبراج المراقبة على الشاطئ ومجموعة مترجلة على الشاطئ الرملي.

-ثانيا: التزام المستأجر بتوفير عدد 3 إلى 4 «جيت سكى» متواجد بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ، كذلك أدوات الإنقاذ المعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مع كل منقذ مع التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهولة التعرف عليهم فى حالة حدوث مكروه، وذلك طبقا للكود المصري للإنقاذ والمعتمد من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.

-‏ثالثا: التزام المستأجر بتنفيذ المناطق الآمنة للسباحة والتى تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ عن طريق حبال وخطوط عائمة مع وضع أعلام إرشادية، ويتم تثبيت تلك الخطوط العائمة والحبال بشكل رأسي وعمودي على حواجز الأمواج بحيث يحدد كل حاجز بعدد 2 خط عائم أحداهما بالجهة الشرقية والآخر بالجهة الغربية مع وضع خط عائم بشكل عرضي بين الخطين وقبل كل حاجز بمسافة لا تقل عن 10 أمتار تقريبا على ان يتم التنفيذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

-‏ رابعا: يلتزم المستأجر بإقامة 4 نقاط للإسعاف موزعة على طول الشاطئ ومجهزة بكافة الإسعافات الأولية المطلوبة للحالات الطارئة.

-‏ خامسا: يلتزم المستأجر بعمل برج للمراقبة على الرمال قبل أول حاجز أمواج من اتجاه الشرق وبرج مراقبه آخر بعد آخر حاجز (الحاجز السابع) من اتجاه الغرب ويكون موزع عليه منقذ أعلى البرج ومنقذ آخر أسفل البرج، مع وضع لافتات تحذير ومنع النزول في المناطق الفاصلة بين الحواجز.

-‏ سادسا: يلتزم المستأجر بتوفير أدوات الإنقاذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والانقاذ وبيانتها كالاتي:

الزي الرسمي للمنقذين طبقا للكود المصري للإنقاذ (شورت أحمر - تيشرت أصفر- مطبوع من ظهره كلمه منقذ- كاب أحمر)-عوامات إنقاذ مع كل منقذ- برج إنقاذ اسفل كل برج- شنطة إسعافات أولية بحوزه كل منقذ- أربعة جيت سكي يتم توزيعها بطول الشاطئ- صفاره لكل منقذ- مكبر صوت يدوي لكل منقذ على كل برج مراقبه- نظارة معظمة مع كل منقذ على كل برج مراقبة.

- سابعا: يلتزم المستأجر بإعداد وتوزيع عدد كافي من اللوحات الإرشادية والتحذيرية لمرتادي الشاطئ تتضمن تعليمات نزول البحر وخاصة منع النزول في غير الأوقات الرسمية والمحددة من الساعة 7:00 صباحا حتى غروب الشمس طبقا للائحة عمل الشواطئ.

- ثامنا: يلتزم المستأجر بتوفير مكان يمكن استخدامه على الشاطئ لوحدة الإنقاذ النهري التابعة للحمايه المدنية.

-‏ تاسعا: يلتزم المستأجر بإقامة سور غير حاجب للرؤية وعمل بوابات لإحكام السيطرة على عملية الدخول للشاطئ ومنع المتسربين الذين يدخلون الشاطئ فجرًا وفي غير الأوقات المخصصة للسباحة مع توفير حراسة وأمن طوال اليوم لتفعيل ذلك.

- عاشرا: يلتزم المستأجر بسماح لدخول الشاطئ لملاك الوحدات السكنية بقرية النخيل بتخفيض 50% من قيمة الدخول.

FB_IMG_1682444836167