إقبال متزايد من المزارعين على توريد الأقماح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، متابعة سير عملية حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، لافتًا إلى أهمية التأكد من كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم.

من جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١١٩٩١ طنًا و٢٠٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٢٦٦٩٧ طنًا و٣٥٠ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ صومعة وهنجرًا وشونة لحين استيفاء شونة (الزنكلون ) أوراقها كموقع تخزيني.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٩٣٩٧٠ فدانًا حتى اليوم علمًا بأن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدانًا منها حوالي ٣٧٧١١ فدانًا مزروعة على مصاطب لكونها لها عدة فؤائد.

حيث يتم توفير في كمية التقاوي ٢٥% المستخدمة عن الطرق الأخرى، وتوفير في كمية المياه المستخدمة في الري حتى تصل ٢٥% عن الري بالطرق الأخرى، إلى جانب سهولة في نقاوة الحشائش، ورفع كفاءة وتوفير استخدام الأسمدة الآزوتية المستخدمة، والزيادة فى إنتاجية القمح من ٢ - ٣ أرادب مقارنة بالطرق التقليدية.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٣ بصوامع وشون المحافظة، مؤكدًا أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ يتم توريدها إلى ٥٩ صومعة وهنجرًا وشونة ومراكز تجميع مطورة حكومية تابعة للجهات التالية: (البنك الزراعي المصري- شركة مطاحن جنوب القاهرة- شركة مطاحن شرق الدلتا- الشركة المصرية للصوامع والتخزين- شركة شمال القاهرة).