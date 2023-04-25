الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فوز طلاب "هندسة السويس" في مسابقة الروبوتات الدولية برومانيا (صور)

الفريق الفائز
الفريق الفائز

أعلنت جامعة السويس، فوز طلاب كلية الهندسة في مسابقة الروبوتات الدولية المقامة برومانيا.

حيث شارك مجموعة  طلاب من كلية الهندسة جامعة السويس في مسابقة Robotics Championship International تحت رعاية الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة. 

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 وأقيمت مسابقة Robotics Championship International  بدولة رومانيا والتي نظمتها جامعة أوراديا  تحت رعاية وزارة التعليم الرومانية. 

شارك في المنافسة المنافسة  أكثر من 300 فريق على مستوى العالم وشارك الطلاب كمدربين على فرق تحت السن الجامعي.

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وتمكن فريق المدربين من طلاب جامعة السويس أن يؤهل فريقهم من الطلاب تحت السن إلى الفوز بالمركز الأول على مستوى العالم في "Sumo Category" والمركز الأول والثاني و الثالث في "Follow Line Category".
‏كما شارك بعض طلاب هندسة السويس كمحكمين على مشاريع البحث العلمي في المسابقة في "Free Style Category".

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وفريق طلاب الجامعة هم:أحمد عبد الحميد إبراهيم  الفرقة الرابعة – ميكانيكا الإنتاج ،  عبد الله محمد محمد  الفرقة الثالثة - ميكانيكا قوي، خالد محمد محمد الفرقة الثالثة - ميكانيكا قوي.
كما ضم الفريق إسلام محمود السيد الفرقة الثالثة - ميكانيكا قوي، مصطفى بدر غريب الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي ، محمد صالح سيد الفرقة الثالثة- ميكانيكا قوي، عبد الرحمن جلال عبد الرحمن الفرقة الأولى- كهرباء قوي.

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مصر جامعة السويس فوز مسابقة رومانيا

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