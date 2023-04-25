مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بالسلام

لقى شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة السلام في القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام بالقاهرة، ببلاغ بمصرع شاب في العقد الثالث من عمره، دهسًا تحت عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وتبين العثور على جثة شاب يدعى «حامد..- 29 سنة»، ويرتدي كامل ملابسه، ومعه متعلقاته الشخصية كاملة، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.