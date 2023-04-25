مخطط دولة دارفور ضد مصر

ما يحدث في السودان يهدف إلى مخطط قيام دولة دارفور، تلك الدولة ستكون البوابة التي يتم التحكم فيها ‏بعلاقة مصر بإفريقيا، أو بالأحري التي من خلالها سيتم عزل مصر عن إفريقيا.

تبلغ ‏مساحة دارفور حوالي (510,888) كيلومتر مربع، أي ما يعادل خمس مساحة ‏السودان وضعف مساحة مصر، ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام ‏الفرنكفوني (تشاد، النيجر، إفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت ‏تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار، تنقسم القبائل في دارفور إلى "مجموعات ‏القبائل المستقرة" في المناطق الريفية مثل: "الفور" و"المساليت" و"الزغاوة"، ‏و"الداجو" و"التنجر" و"التامة"، إضافة إلى "مجموعات القبائل الرحل" التي ‏تتنقل من مكان لآخر، ووفدت للمنطقة مثل: "أبالة" و"زيلات" و"محاميد" ‏و"مهريه" و"بني حسين" و"الرزيقات" و"المعالية". ‏

دار فور تحدها من الشمال ليبيا، ومن الغرب تشاد، ومن الجنوب الغربي جمهورية ‏إفريقيا الوسطى، ومن الجنوب نهر بحر العرب‎ ‎وشمال غرب بحر الغزال، ومن ‏الشرق كثبان كردفان، ومن الشمال الشرقي الإقليم الشمالي، فإقليم دارفور غني ‏اقتصاديًا بالكثير من الموارد والثروات، وعلي الرأس المعادن المتمثل في الذهب ‏واليورانيوم‏‎ ‎والصمغ العربي،‎ ‎فضلًا عن القطن‎ ‎والتبغ‎ ‎والقمح‎ ‎والذرة‎ ‎‏وغيرها من ‏المحاصيل الأخرى بجانب ثروة حيوانية ضخمة قوامها الإبل والغنم والبقر.‏

وبالنظر إلى جغرافية المكان وثرواته نستطيع تحديد أهداف المخطط ضد مصر، ‏فموقع الإقليم جغرافيًا يجعله البوابة الجنوبية الغربية المتصلة بإفريقيا وثرواته تجعله ‏مطمعًا لموطئ أقدام الكثير من قوي الاستعمار التي تبحث عن طوق النجاة من ‏الحصار البريكسي "دول البريكسي" ضدها،.

في يناير الماضي 2023، أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري عن ‏استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد ‏وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، جاء ذلك في كلمة ‏للوزير المصري خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر "صوت الجنوب" تحت الرئاسة ‏الهندية لمجموعة العشرين، وفي بداية أبريل الجاري قال نائب وزير الخارجية ‏الروسي، سيرغي فيرشينين إن جميع الشروط تنطبق على مصر لتصبح مركزًا ‏للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأثناء ذلك كانت قد قررت ‏مصر الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 ‏دولة في عام 1995. وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير ‏الماضي بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارًا من نهاية يونيو القادم، تلك ‏الاتفاقية تخدم الأهداف الاقتصادية للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ‏وانسحاب مصر منها مع إعلان روسيا بإمكانية أن تصبح مصر مركزًا لتوزيع ‏الحبوب في الشرق الأوسط وإفريقيا، كل ذلك تزامن مع إعلان مصر الانضمام ‏لصندوق التنمية الجديد "بريكس" تمهيدًا لانضمامها إلي تحالف بريكس رسميًا ‏وهذا يعني الكثير والكثير للنظام العالمي القائم حاليًا، لأن مصر تمثل المرتكز ‏الجغرافي للقارات الثلاث، لذلك تسعي إليها كل القوي الكبرى التي ترغب في تصدر ‏أو التواجد في المشهد عالميًا في المستقبل، فقفزها من السفينة الأمريكية يعني بكل ‏وضوع المساهمة بقوة في غرق تلك السفينة على الأقل في إفريقيا والشرق ‏الأوسط، وهذا ما تحاول الآن القوي الاستعمارية الغربية بقيادة أمريكا والغرب منع ‏حدوثه، عن طريق تطويق مصر لمحاولة تحيدها على الأقل من التواجد داخل دول ‏البريكس الذي سيستخدم طريق الحرير الصيني البرمائي للتواجد في كل قارات ‏العالم ومرتكزه القوي في مصر، والذي سيسهم في عزل أمريكا عن اليابسة ‏والرمي بها ما وراء البحار.‏

وهنا مخطط دولة دارفور الجاري بشأنها الأحداث الآن في العالم، فقيام تلك الدولة ‏وتواجدها تحت النفوذ الأمريكي الغربي، يعني خنق مصر وقطع طرق الأمداد بينها ‏وبين إفريقيا والشرق الأوسط، بل وفتح بوابة مشتعلة علي حدودها ‏الجنوبية الغربية، وهنا المواجهة بين أمريكا والغرب من جهة وبين الصين ومعها روسيا ‏ودول البريكس من جهة أخري، والهدف الأهم من المخطط أيضًا هو الاستيلاء ‏علي ثروات الذهب واليورانيوم اللذين هما أهم وأفضل المعادن في العالم، ومن ‏يحوز عليهما يتمتع بمقدار من القوة العسكرية والاقتصادية في النظام العالمي ‏متعدد الأقطاب الذي شارف علي التواجد، فالذهب هو المخزون والغطاء للتعاملات ‏التجارية في القريب العاجل، واليورانيوم هو الذي يدخل في الكثير من الصناعات الثقيلة، ومنها الأسلحة العسكرية ‏الذرية والنووية، مع تصميم محطات ومفاعل التوليد النووي، هنا مخطط قيام دولة ‏دارفور ضد مصر.