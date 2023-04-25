الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصرى وعربي، مشددًا على أن 25 أبريل من كل عام سيبقى يومًا مشهودًا لكون يمثل نتاجًا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام.

وأوضح أن سيناء مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين، مؤكدًا أنها المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها، وأن تضحيات وبطولات الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب سيتحاكى عنها الأجيال بفخر وكبرياء.

مصر ابريل السيسي تحرير سيناء السادات الجيش

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