جمعية الهلال الأحمر تعلن الخدمات والطوارئ المقدمة عبر الحدود السودانية

أقامت جمعية الهلال الأحمر مركزا خدميا إغاثيًا إنسانيًا عبر معبر "أرقين" الحدودي، حيث تقدم فرق الهلال الأحمر، عبر ذلك المركز، خدمات الإغاثة والطوارئ وتشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم، كما تقدم كذلك الفرق الدولية خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عدد الخدمات والطوارئ التي قدمتها عبر الحدود السودانية كالآتي:-

٣٥ أتوبيسا

(١٢٥٣) إجمالي عدد المستفيدين/ حتى الآن منهم ٤١٤ مصريا (توزيع، وجبات جافة، حقائب نظافة، ٩٣ مكالمة محلية، ١٣ مكالمة دولية، خدمات إنترنت، شحن موبيل، ١١ تذكرة قطار، ٢٨ حالة دعم نفسي، ٣حالات تقصي، ٣خدمات إسعافات أولية).

وأشارت إلى أن الخدمات التي قدمت لغير المصريين تتمثل فى توزيع وجبات جافة وحقائب نظافة و١٠ مكالمة دولية وخدمات إنترنت شحن موبيل.