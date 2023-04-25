الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالأسماء.. 75 دار نشر مصرية تشارك بمعرض تونس الدولى للكتاب

معرض تونس الدولي
معرض تونس الدولي للكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة 37 من معرض تونس الدولي للكتاب، المقرر أن تقام خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، وتنظمها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث سنويًا، وينعقد فى قصر المعارض بالكرم شمال تونس العاصمة، بعد أن احتضنها قصر المؤتمرات بوسط العاصمة انطلاقاً من سنة 1981.

تحمل هذه الدورة اسم المثقف الراحل البشير بن سلامة، الوزير السابق ومؤسّس المعرض، تكريما واعترافا بإسهاماته في خدمة الثقافة في تونس ومؤسس العديد من التظاهرات الثقافية من بينها "معرض تونس الدولي للكتاب"، وتحل العراق ضيف شرف المعرض، كما يشارك في هذه الدورة 323 عارضا من 22 دولة، إلى جانب عدد كبير من اللقاءات والاستضافات.

وكان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، قد أعلن عن مشاركته بالمعرض وتم إعلام دور النشر بتوفير شركة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بالمعرض، بسعر شحن 260 جنيها عن كل طرد صادر شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح و26 دينارا تونسيا مرتجع شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود لمخازن الشركة، مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى "لتنمية موارد الاتحاد" عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية.

وجاءت شروط الشحن كالتالى: يتم استلام الطرود بداية من 13-3-2023 حتى 16-3-2023، أن تكون الطرود بحالة جيدة، تكون كشوف التعبئة مطابقة لما بداخل الطرود، يتم إرسال كشف التعبئة أصل مع سته صور بختم الدار مع مراعاة فصل الكتب الدينية عن الكتب غير الدينية وإلا يزيد عدد المسميات للكتب الدينية فى الورقة الواحدة عن 25 مسمى فى 25 ورقة على ورق دار النشر وإرسال نسخة من الكشوف على الإيميل، ممنوع وضع الوسائل التعليمية وكتب أطلس العالم بجميع مسمياتها.

ممنوع إرسال كتب قديمة أو كتب بها خرائط أو كتب مخالفة لقوانين البلاد سواء جمهورية مصر العربية أو البلد المرسل إليه، الكتب التى تطلبها الجهات الرقابية "أزهر- مطبوعات" للعرض يتعهد الناشر بإحضارها فى عدم حالة استجابة الناشر يحق للجمارك مصادرة الكتب بدون أى مسؤولية على الشركة فى حين عدم توصيلها الى المعرض تكون المسؤولية على الناشر، يتم تسليم توكيل رسمى موثق من الشهر العقارى بتصدير منتجات الدار مع إرفاق صورة من السجل التجارى لصالح شركة الاتحاد العربى مع تنازل من الدار به صحة توقيع من البنك تفويض بالبنك.

بالنسبة لدور النشر التى تقوم بتصدير المصاحف إرسال نسخة من المصحف المصدر ويكون التصريح سارى مع وضع رقم المصحف وتاريخه،  يتم التزام الناشر بعدد الطرود المحددة له من إدارة المعرض، وممنوع منعا باتا الوسائل التعليمية والشركة غير مسئولة عن الدار التى تضع وسائل تعليمية أو استندات مصاحف وإن الغرامات المترتبة على هذا سيتحملها الناشر.

ومن المقرر أن تشارك مصر في معرض تونس للكتاب بـ75 دار نشر، نرصدها كالتالي:

معرض تونس الدولي للكتاب وزارة الثقافة تونس الدورة 37 من معرض تونس الدولي للكتاب البشير بن سلامة العراق الناشرين المصريين

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