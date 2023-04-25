الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض أجواء الاحتفال فى شمال سيناء بذكرى التحرير

أجواء الاحتفال في
أجواء الاحتفال في شمال سيناء بذكرى التحرير

رصد محمد أبوعيطة، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء الاحتفال في محافظة شمال سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مشيرا إلى أن التنمية هى اللغة الأعلى صوتاً في الذكرى الـ41 لاسترداد أرض سيناء بمحافظتي الشمال والجنوب، ويظهر ذلك من خلال الاحتفالات الممتدة إلى مختلف القطاعات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات المختلفة بالمحافظة.

وأضاف مراسل الفضائية، أن أغلب المشروعات التنموية التي تم افتتاحها بدءاً من الصباح وحتى ظهر اليوم تخص الملف التعليمي، حيث حاز هذا الملف على اهتمام كبير من القيادة السياسية في الفترة الأخيرة ضمن خطة تنمية سيناء، لنجد افتتاحا لعدد كبير من المدارس والجامعات بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من المشروعات التنموية في ذكرى تحرير سيناء

وتابع المراسل، أن محافظة شمال سيناء تستعد لافتتاح عدد كبير من المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها مجمع تعليمي يضم عددا من الخدمات التعليمية المختلفة المقدمة لأول مرة في المحافظة، وافتتاح معهد أزهري ليضيف خدمة تعليمية مميزة لطلبة شمال سيناء.

وأكد محمد أبوعيطة، أن ملف الطرق أيضاً استحوذ على اهتمام كبير من المسئولين، كما يحدث في ملف التعليم، حيث نشهد نهضة حقيقية في تطوير البنية التحتية لمحافظة شمال سيناء بإنشاء طرق جديدة تختصر الوقت والجهد.

 

 

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