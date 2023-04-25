الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: نشارك في "الهجن" بالفن التراثي والحرفي اليدوي

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قالت نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي إن مشروع قرية التراث في شرم الشيخ تستهدف جذب سياحة سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وأكدت أن كل وزارة فى الهجن تشارك بمنتجاتها على سبيل المثال "التضامن" تعمل على الفن التراثى والحرفى اليدوي، فى حين تعمل وزارة السياحة على توفيرالأجواء الفرعونية وهناك وزارات اخرى ستقدم منتجات أخرى.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية في جنوب سيناء في تنفيذ مشروعات حفر الآبار، بالإضافة إلى تدعيم الصيادين وتوفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء بقيمة تتجاوز الـ100 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تنطلق، غدا الأربعاء، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء سباق الهجن والذى يستمر لمدة يومين، ويقام المهرجان بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية مع وزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة والثقافة.

مشروع الأسر المنتجة

يستفيد من مشروع الأسر المنتجة الأفراد والأسر أو الذين ينطبق عليهم شروط الإنتفاع وهم من لديهم القدرة والرغبة والوقت اللازم وذلك بعد إعدادهم الإعداد المناسب من خلال التدريب المهنى ولا يشترط فى ذلك سن معين ويفضل الأسر ذات الدخل المنخفض.

اجراءات الحصول على الخدمة

صورة من شهادة الميلاد.

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عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة.

الشهادة الدراسية إن وجدت.

شروط الخدمة

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2-  الإلمام بمبادىء القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالإلتحاق ببرامج محو الأمية.

3-  ألا يقل السن عن (18) سنة وقت تقديم الطلب ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهنى.

4- أن يقدم الطالب الضمان الذى يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

5-  أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع .

6- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو إختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الإجتماعية المختصة.

7-  لضمان جدية تنفيذ المشروع فإنه يجوز مشاركة طالب الإنتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع يقوم بتحديدها مجلس إدارة الجمعية طبقاً لدراسات الجدوى الإقتصادية لكل مشروع.

الحماية الاجتماعية العائلات المصرية الشباب والرياضة الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي التضامن

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