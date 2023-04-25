"إكسترا نيوز" تكشف عدد الوافدين إلى معبر أرقين

كشف هشام عبدالتواب، موفد "إكسترا نيوز" من معبر أرقين، عن جهود الدولة لتأمين ومتابعة عودة المصريين من السودان.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن معبر أرقين وصل إليه 904 مواطنين بجانب بضعة الآلاف من الجنسيات الأخرى أغلبهم سودانيون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن أهم شروط دخول معبر أرقين وجود "وثيقة السفر الخاصة" والتأشيرة لغير المصريين والأوراق الشخصية كاملة، وفي حال فقدان أوراق ثبوت شخصية يتم التواصل مع القنصلية المصرية بالخرطوم.

وأوضح أن خدمات جمعية الهلال الأحمر مستمرة منذ بداية عملية الإجلاء، لأنها معقدة للغاية وهناك اهتمام طبي كبير وتوفير عربات الإسعاف، كما يقدم فريق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.