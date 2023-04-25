الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على أماكن بيع الخضروات وراء إصابة شخصين بمنشأة ناصر

الخضروات
الخضروات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شخصين محدثين إصابتهما بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر، وآخر مصاب باشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بقاع الجمجمة بائعى خضروات إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاده كلامية بين المصابين، و3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بفروة الرأس، وضبط بحوزتهم سلاحين أبيض، عصا خشبية "شوم" وجميعهم بائعو خضروات ومقيمون بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضروات تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابان بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة، ما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة التعدي وزارة الداخلية نزيف بالمخ الاسلحة

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