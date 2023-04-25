الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، خاصة بعد تراجعها خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أن الأسعار تراجعت بشكل تتدريجي، وبحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن مصر لا يوجد بها أزمة دواجن حيث نحن لدينا فائض في المعروض.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء  

قدرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة الرئيسية بـ 66 جنيه، وتباع بـ 72 جنيها بحسب المنطقة.

قدر سعر لحم الفراخ الساسو في البورصة الرئيسية بـ73 جنيه، وتباع بـ 80 جنيها للكيلو.

 قدر سعرلحم الفراخ البلدي  في البورصة الرئيسية بـ 100 جنيه، وتباع بـ105 جنيها للكيلو. 

قدر سعر لحم أمهات أبيض  في البورصة الرئيسية بـ51 جنيهـ وتباع بـ 58 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم اليوم الثلاثاء 25 ابريل 

سعر طبق البيض الأحمر مابين 108.00 جنيه إلى 109.00 جنيه في البورصة الرئسية.

سعر طبق البيض الأبيض مابين 107.00 جنيه إلى  108.00 جنيه في البورصة الرئسية.

سعر طبق البيض البلدي مابين 92.00 جنيه إلى 93.00 جنيه في البورصة الرئسية.

 أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة الرئيسية

 ارتفع سعر كتكوت أبيض عمريوم ليسجل 09.00 جنيه، مقابل أسعار بداية الأسبوع بـ 6 جنيها للكتكوت.

وسجلت أسعار الكتكوت الساسوعمر يوم سعر 07.00 جنيه للكتكوت.

بينما سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم سعر 08.00 جنيه للكتكوت.

 - أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء  

 سجل سعر كتكوت بط فرنساوي  عمر يوم  مابين 17.25 جنيه إلى 18.50 جنيه 

سجل سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 25.50 جنيه إلى 26.75 جنيه 

بينما سجلت أسعاركتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 32.50 جنيه إلى 32.75 جنيه

أسعار كتكوت الرومي اليوم الثلاثاء 

 سعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين  70.00 جنيه إلى 71.00 جنيه 

 جاء سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم مابين12.00 جنيه إلى 13.00 جنيه 

وسجل كتكوت رومي برونزي 300 جرام مابين 20.00 جنيه إلى 20.00 جنيه.

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