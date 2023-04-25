الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية 25 أبريل 2023

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، لمواليد الأبراج النارية.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

قد تساعدك بعض التقنيات الجديدة في تحقيق مستوى اللياقة المطلوب، الاستثمار خلال الأيام الميمون من المرجح أن يضاعف العوائد، يمكن للمرأة العاملة أن تقضي وقتًا عصيبًا في العمل، يمكنك أن تلعب دورًا فعالًا في نجاح أي طفل من العائلة، قد يلزم تأجيل شيء قمت بتنظيمه على الجبهة الاجتماعية،  فمن المحتمل الحصول على إضافة جديدة في شكل أصل. 

التركيز على الحب: يمكنك أن تلعب دورًا فعالًا في نجاح أي طفل من العائلة.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: ذهبي

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

لا تبالغ في الاعتماد على أي شخص، هناك شخص ما على جبهة العمل في الخارج ليأخذك، لذا انتبه لخطوتك  لكنك ستكون قادرًا على التعامل مع الموقف جيدًا، من المحتمل أن يتم تبني فكرتك عن نزهة من قبل أفراد العائلة ، لذا توقع وقتًا ممتعًا ستكون قادرًا على التغلب على المواقف السلبية على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: سيكون من الحكمة إبقاء الرومانسية على مستوى منخفض اليوم.

رقم الحظ: 7

لون الحظ: أصفر

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

سيسمح لك تفويض العمل بالتركيز على الأمور المهمة فقط، من المحتمل أن تصبح واعياً بالصحة وأن تمارس التمارين الرياضية بشكل روتيني، من الناحية المالية ، سيكون اليوم مرضيًا ، حيث يتم الإشارة إلى الأرباح الكافية، يمكن أن يمنعك والدا أحد كبار السن من القيام بشيء يعجبك، لا تقوم برحلة طويلة بمفردك، قد تجعلك قضية الملكية متوترة. ستساعد نصيحتك لشخص ما على الصعيد الأكاديمي في تحسين أدائه.

التركيز على الحب: سيتعين على القلوب الوحيدة الانتظار أكثر حتى يحدث الحب.

رقم الحظ: 22

لون الحظ: رمادي

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك لمواليد الأبراج النارية حظك اليوم الثلاثاء برج الحمل برج الأسد

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