أحمد فهمي: لغيت تعاقدي أنا والسعدني مع مسلسل آخر من أجل "سره الباتع"

قال الفنان أحمد فهمي، إنه تعاقد على مسلسل كوميدي قبل رمضان وكان في مرحلة التحضير وفوجئ بمكالمة هاتفية وطُلب منه العمل في مسلسل “سره الباتع”، وعندما ذهب لقراءة السيناريو أعجب كثيرا بفكرة المسلسل، وتوجه إلى منتج المسلسل الكوميدي وتم تأجيل المسلسل من أجل المشاركة في "سره الباتع".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على قناة "dmc"، أن المخرج خالد يوسف حكى له فكرة المسلسل، وتحدث معه عن دور "حامد"، وذكر له أنه يريد أحمد السعدني.

وتابع: ذهبت لأحد السعدني فوجدته وقع على مسلسل آخر ولكن ألغى السعدني المسلسل من أجل سره الباتع أيضًا".

ولفت إلى أنه فوجئ من كم الممثلين في مسلسل سره الباتع، فكان هناك 60 ممثل رئيسي و600 ممثل ثانوي.

وعن سبب مشاركته في مسلسل "سره الباتع" رغم بعده عن الكوميديا، قال: "فكروا فيا لأن كان عندي تجربة في فيلم العارف بتاع أحمد عز، وناس كتير وقتها خوفتني من الفكرة، وقالوا ليه تروح تشتغل في فيلم عز، ووقتها قلت عشان ده هيخرجني برة عباءة الكوميدي خروج آمن، ومسلسل سره الباتع شاركت فيه من هذا المنطلق".