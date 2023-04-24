أحياء الإسكندرية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف

واصلت أحياء الإسكندرية، حملات إزالة البناء المخالف، والتعدي على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مخالف، وإيقاف الدعم التمويني المقرر ودعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفي هذا الصدد ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط تم الدفع بحملة مكبرة لإزالة حالتي تعد علي أراضي زراعية تم رصدهما بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية برئاسة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، وبمشاركة إدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي.

وتضمنت حالات التعدي إزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة التعمير جزء 1، حوض 10، عبارة عن اجزاء من العقار المكون من دور أرضي + أربع أدوار علوية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، أما الحالة الثانية إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن أجزاء من العقار الكائن بقرية أبيس 1/7 المكون من دور أول علوي+ جزء بالثاني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي المنتزه أول، شدد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس الحي، على التحرك العاجل لإيقاف كافة أعمال الأبنية المخالفة، واستغلال إجازة عيد الفطر في القيام بتلك المخالفات.

وفي هذا السياق تحركت بصفة عاجلة وحدة الإزالة الفورية ومهندس التنظيم لإيقاف أعمال فتح أبواب محلات مخالفة للقانون بشارع الأرمن - ميامي، كما تم التحفظ علي هيلتي و10 أجولة اسمنت وعددًا من مواسير الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما قامت وحدة المتغيرات المكانية، ووحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، بإزالة 2 نقط، حيث تمت الإزالة لحجرتين واسوار حولهما بعزبة البرنس قبلي، وأعقب ذلك التحفظ على بوابة حديدية، كما تم الإزالة بالكامل لسور بامتداد 12 مترا بعزبة الكوبانية.