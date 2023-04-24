إزالة 9 حالات تعدٍ ومخالفات بناء في حملة مكبرة بأحياء وقرى بني مزار بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخلفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها علي الفور وأسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 9 حالات تعدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات تمكن هاني الخولي نائب رئيس المركز يرافقه مايكل حكيم رئيس حي جنوب وأحمد بهلول مدير الإزالات بإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بشارع عياد، إلى جانب إيقاف حالة أخرى وفك الشدة الخشبية خلف مسجد عماد.

كما أوقف أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات حالة صب سقف بالدور الثاني علوي بمنزل مساحته 100 متر بأرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبو حسيبة وتم مصادرة خلاطة الأسمنت والتحفظ عليها بديوان الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببني صامت أوقف حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بتمهيدها للزراعة مقترحة محطة صرف صحي لقرية السلام، وتم فك شدة خشبية سقف دور أول علوي داخل الحيز العمراني بقرية الناصرية كما تمكنت الوحدة المحلية بأبو جرج بازالة حالة تعدى داخل الحيز العمرانى بقرية شمس الدين وأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام حالتين خارج الحيز العمراني بقرية اعطو وتمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا من ازاله حالتين تعدى في المهد بقريه صندفا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.