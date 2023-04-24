مع استمرار الاشتباكات.. أبرز الدول التي قامت بإجلاء مواطنيها من السودان

مع استمرار القتال وإثارة مخاوف من أن السودان قد يغرق أكثر في الفوضى، تسعى الحكومات الأجنبية جاهدة لإخراج دبلوماسييها وغيرهم من المواطنين بأمان.

ونشرت معظم الدول طائرات نقل عسكرية لنقل الأشخاص، بما في ذلك فرنسا التي استخدمت قاعدتها الجوية في جيبوتي المجاورة للجسر الجوي، لكن ليس كل شيء يسير بسلاسة، فنحو 2000 بريطاني ما زالوا في السودان ويشكو الكثيرون من أن حكومتهم لا تقدم لهم معلومات كافية حول خطط الإجلاء.

وذلك بالرغم من أن بعض الرحلات الجوية تضمنت أشخاصًا من جنسيات مختلفة، فقد يرصد الدستور ابرز الدول الذين تم اجلاؤهم من السودان.

الولايات المتحدة

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الإثنين، إن واشنطن بدأت في تسهيل المغادرة البرية للمواطنين الأمريكيين الذين يريدون مغادرة السودان باستخدام أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

في وقت سابق، أخبرت الحكومة الأمريكية نحو 16000 مواطن أمريكي في السودان أنهم بحاجة إلى تدبير أمورهم بأنفسهم وأنه لن تكون هناك عمليات إجلاء جماعية.

المملكة المتحدة

وساعد 1200 جندي بريطاني كانوا جزءًا من عملية عسكرية خارج قاعدة جوية بريطانية رئيسية في جزيرة قبرص الواقعة شرق البحر المتوسط في إجلاء حوالي 30 موظفًا دبلوماسيًا بريطانيًا وعائلاتهم من السودان.

ويجري اتخاذ الترتيبات لإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى بلادهم من قبرص.

من جانبه، قال وزير إفريقيا البريطاني أندرو ميتشل، إن نحو 2000 مواطن بريطاني ما زالوا في السودان سجلوا لدى السفارة وأن "التخطيط المكثف" جار "لسلسلة من عمليات الإجلاء المحتملة".

فرنسا

ويقول مسؤولون إن فرنسا أجلت 491 شخصا ، بينهم مواطنون من 36 دولة ، في رحلات جوية إلى جيبوتي في منطقة القرن الأفريقي القريبة، من بينهم 23 مواطناً سودانيًا كانوا من أفراد عائلاتهم أو لهم صلات أخرى بالأجانب الذين تم إجلائهم و38 مواطناً من النيجر، وكان 36 آخرون من المواطنين الأيرلنديين وتسعة من الأمريكيين.

ألمانيا

من ألمانيا، قامت أربع طائرات نقل عسكرية ألمانية بنقل أكثر من 400 شخص من السودان إلى الأردن ومن هناك سيتوجهون إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن بلادها أجلت مواطني 20 دولة، إضافة إلى مواطنيها وستحاول مواصلة القيام بذلك، حتى لو كان انتهاء وقف إطلاق النار.

كندا

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن أوتاوا تعمل مع البلدان ذات التفكير المماثل 'لمساعدة ما لا يقل عن 1600 مواطن مسجل رسميًا في السودان على الفرار من البلاد.

وعلقت كندا الخدمات القنصلية في السودان يوم الأحد، قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتًا من مكان آمن خارج البلاد ''.

إيطاليا

ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الايطالية من طراز C-130 جوا نحو 200 شخص من مطار الخرطوم مساء اليوم ونقلتهم جوا إلى جيبوتى.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن من بينهم 140 إيطاليًا وبعض السويسريين وأوروبيين آخرين وموظفين من سفارة الفاتيكان في الخرطوم.

إسبانيا

وقالت إسبانيا إنها أجلت 172 شخصًا من العاصمة السودانية إلى جيبوتي حتى الآن ، من بينهم 34 إسبانيًا ومواطنون من الأرجنتين وكولومبيا وأيرلندا وإيطاليا والمكسيك والبرتغال وبولندا.

السويد والدنمارك

وتقول السويد إن 25 من موظفي سفارتها وعائلاتهم كانوا من بين 388 شخصا نقلتهم طائرات فرنسية جوا إلى جيبوتي، وقالت الدنمارك إن 15 من مواطنيها كانوا من بين المجموعة.

سويسرا

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن القوات الفرنسية أجلت 12 مواطنا سويسريا إلى جيبوتي ومصر.

فنلندا

وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، قالت على تويتر إن 10 فنلنديين بينهم أطفال تم إجلاؤهم من الخرطوم، مشيرة الى ان الجهود جارية لإجلاء آخرين ما زالوا في العاصمة السودانية.

النرويج

وغرد سفير النرويج في السودان، إندري ستيانسن ، بأنه واثنين من زملائه "في مكان آمن" خارج السودان.

بولندا

وقالت وزارة الخارجية البولندية إنه تم إجلاء 11 بولنديًا من بينهم السفير بالسودان وموظفون دبلوماسيون ومواطنون - في إطار جهود فرنسية وإسبانية.

هولندا

طارت طائرتان من طائرات C-130 Hercules التابعة لسلاح الجو الهولندي من السودان إلى الأردن يوم الاثنين على متنهما عدد غير معروف من الهولنديين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم.

وقالت وزيرة الدفاع كاجسا أولونغرن في تغريدة على تويتر إن المزيد من الرحلات الجوية مخطط لها "بالتعاون الوثيق مع الشركاء".

بلغاريا

قالت وزارة الخارجية البلغارية إن 21 بلغاريًا تم إجلاؤهم براً إلى مصر أو جواً إلى أوروبا.

تركيا

وتقول الحكومة التركية إنها ستجلي "المئات" من مواطنيها برا إلى إثيوبيا، حيث من المقرر أن يتم نقلهم إلى اسطنبول.