إيطاليا تستقبل رعاياها بعد نجاح عملية الإجلاء من السودان

استقبلت العاصمة الايطالية، روما، مساء الاثنين، رعاياها الذين تم إجلائهم من السودان، بحسب صحيفة Agenzia Nova الإيطالية.

وقال وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاجاني، إن رحلة القوات الجوية هبطت وعلى متنها رعايا السودان الذين تم إجلائهم من السودان، للترحيب بهم.

وأوضح تاجاني في مؤتمر صحفي في مطار شيامبينو "هناك 83 مواطنا إيطاليا و 13 أجنبيا تم إجلاؤهم من السودان ووصلوا إلى إيطاليا، مشيرا الى أن العملية التي نسقتها وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة مخابراتنا، مع إبقاء رئيس الوزراء على اطلاع دائم ، انتهت بشكل إيجابي.

وتابع تمكنا من إحضار جميع الإيطاليين الذين طلبوا مغادرة السودان أولاً إلى جيبوتي، والآن إلى إيطاليا، لم تكن عملية بسيطة ، لكنها كانت لها نتائج ممتازة، موجها شكره لكل من شارك في هذه العملية، وكل جنود القوات المسلحة الذين أصبحوا أبطالًا في إخلاء مواطنينا والعديد من المواطنين الأجانب.

وشدد تاجاني على ضرورة التزام وحدة الأزمات في فارنيسينا، مشيرًا إلى أن كل الإيطاليين الذين كانوا يستعدون لمغادرة الخرطوم تبعهم ليل نهار واحدًا".

وأكد تاجاني أن “إيطاليا ملتزمة تمامًا بإنهاء الحرب الأهلية في السودان والتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين أطراف النزاع”، مضيفاً كنت على اتصال هذه الايام بقادة الفصيلين المتعارضين مع بعضهم البعض واصرت على التوصل الى وقف لاطلاق النار والتوصل الى اتفاق".

أشار تاجاني الى أنه في الوقت الحالي، لا تزال سفارتنا في الخرطوم مغلقة ، لكن من المحتمل أن تظل عاملة في تلك الموجودة في أديس أبابا ، إثيوبيا، "أود أن أشكر سفيرنا في السودان ، بطل حدث للتجمع والدعم ، والسفير في إثيوبيا ، الذي فعل الكثير للترحيب بأبناء وطنه في جيبوتي.

ولفت تاجاني مذكراً أن 19 مواطنًا آخر (مجموعة من الغواصين الذين كانوا في رحلة بحرية) عادوا إلى مصر أول من أمس بفضل جهود سفارتنا في القاهرة، كما انه بقي القليل من الإيطاليين الذين لم يرغبوا في المغادرة، ومعظمهم من ممثلي المنظمات غير الحكومية وبعض المبشرين الذين قرروا البقاء في السودان:"سنواصل متابعتهم أيضًا باهتمام كبير".