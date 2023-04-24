مصرع وإصابة 52 شخصًا في انفجارين استهدفا مجمع شرطة بباكستان

لقى 7 أشخاص مصرعه وأصيب 45 آخرين، جراء انفجارين استهدفا مجمعا تابعا لشرطة مكافحة الإرهاب شمال غربي باكستان.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول بارز في الشرطة الباكستانية، عطاء الله خان بأن الانفجار الأول في المجمع الواقع في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا أعقبه انفجار أكبر وأكثر حدة.

وحتى الان لم تعلن أي جهة فورا مسؤوليتها عن الهجوم.

ولفت خان إلى أن جزءا من المبنى انهار وأن عمال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث و30 جريحا حتى الان، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

ويضم المجمع الأمني أيضا مركز شرطة منطقة كابال ومقرا لقوة شرطة احتياطية، لكن الضرر الرئيسي وقع في مبنى إدارة مكافحة الإرهاب.

الشرطة الباكستانية: مقتل 4 فى تفجير استهدف مركبة أمنية جنوب غرب باكستان

وفى العاشر من إبريل الجاري، أفاد مسئول طبي فى باكستان بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في تفجير استهدف مركبة تابعة للشرطة في سوق بمدينة كويتا، في جنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم مستشفى في كويتا لرويترز: "بلغ عدد المصابين 15، فضلا عن أربعة قتلى". وأضاف أن من بين الضحايا امرأة، بينما توجد امرأتان بين المصابين.

وقال مسئول كبير بالشرطة، لرويترز، إن الهدف كان سيارة القائم بأعمال مدير تحقيقات الشرطة التي كانت متوقفة في قندهاري بازار.

وذكر أن التقارير الأولية كشفت عن أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة في دراجة نارية كانت متوقفة خلف سيارة الضابط.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أربعة أو خمسة كيلوجرامات من المتفجرات كانت مزروعة في الدراجة النارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد.

وكان ذلك الهجوم هو ثاني هجوم يستهدف الشرطة في أقل من 24 ساعة.