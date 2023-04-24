الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم للجمباز القاهرة 2023

بطولة العالم للجمباز
بطولة العالم للجمباز

أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين القائمة  النهائية لكتيبة الفراعنة المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز  القاهرة 2023 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة. احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

ويشارك أبناء النيل في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي".

تحت قيادة المدير الفني : كابتن جمال مطر
الجهاز الفني: كابتن شريف جودت وكابتن عرفات احمد

بينما يتكون  منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان  - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام ".

تحت قيادة المدير الفني: كابتن زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا 
وتعرضت اللاعبة جني محمود  للإصابة قبل أيام من انطلاق البطولة لتغيب عن قائمة منتخب مصر فى منافسات كأس العالم.

 

أحمد المراغي اتحاد الجمباز الاتحاد المصري للجمباز استاد القاهر الدكتور إيهاب أمين

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