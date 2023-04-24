مركز شباب ببني سويف يطلق مسابقة "الرياضة روح الحياة"

نفذ مركز شباب قاي التابع لإدارة شباب إهناسيا بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، مسابقة لياقة بدنية للطلائع تحت شعار “الرياضة روح الحياة” ضمن خطة النشاط الرياضي.

ونفذ مركز الشباب المبادرة في جو يسوده روح المشاركة المجتمعية وبث روح المنافسة بين المتسابقين ومن أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم حيث تم تنفيذ المسابقة في الجري ومسابقات في تمرينات الضغط وتقوية عضلات البطن وتم توزيع الجوائز والهدايا علي الفائزين.

ويأتي تنفيذ النشاط برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للأنشطة الشبابية والرياضية، ودعم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب.

فيما واصلت مديرية الشباب والرياضة بجميع أنحاء بني سويف تنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب “يوم رياضي لرواد المركز” بمركز شباب بنى حلة التابع لإدارة شباب سمسطا جنوب المحافظة، والتي حققت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في اليوم الأول من احتفالات عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب.

وتهدف مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفعاليات لتكون مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب.

واستمرت المبادرة بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب، تنفيذا لتعليمات مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة والتي تتنوع بين ملاهي الأطفال وألعاب تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والفوازير وحمامات السباحة للنشء والشباب والأهالي وبمتابعة ناصر رمضان وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة وبتنفيذ ومتابعة رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة.