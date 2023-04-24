الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز

عالم

"الخارجية": إجلاء 904 مواطنين من السودان جوًا وبرًا

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الإثنين، إجلاء 134 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي، و334 مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم. 

ووصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء، أمس الأحد. 

السودان مصر الخارجية اجلاء خطة إجلاء المصريين

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