"الخارجية": إجلاء 904 مواطنين من السودان جوًا وبرًا

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الإثنين، إجلاء 134 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي، و334 مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.

ووصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء، أمس الأحد.