الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 55 منشأة وإعدام 330 كيلو أغذية في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط  حملات مكثفة للرقابة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على رفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة حيث تمت المتابعة على مدار أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم عمل حملات يوميًا صباحًا ومساء على المطاعم وأماكن التجمعات وتكثيف المرور على حوالي 126 منشأة لتداول الأغذية والأسواق خلال عيد الفطر المبارك.

كما تم المرور على مصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة.

وتم تحرير 158 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية و محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري 55 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص و4 منشآت بها خطر داهم.

كما تم إعدام حوالي 330 كيلو جرام اغذية متنوعة فاسدة و15 لتر مشروبات تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وتم سحب 32 عينة وإرسالها للمعمل المشترك لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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