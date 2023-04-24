ما أبرز الكتب استماعًا على التطبيقات الصوتية؟.. هؤلاء يتحدثون

مع تعرض العالم لجائحة كورونا بدأ قراء الكتب المطبوعة فى الإنقسام ما بين التمسك بالكتاب الورقي والاتجاه نحو تطبيقات الكتب الصوتية؛ وهو ما حدث على مستوى عدد كبير من دول العالم والوطن العربى على نحو خاص، خاصة مع انتشار الفئات العمرية من الأجيال الشابة والنشء، لكن ترى ما هى أبرز الروايات والكتب استماعًا على تطبيقات الكتب الصوتية فى مصر، هذا ما يحدثنا عنه عدد من مديري التشغيل تطبيقات الكتب الصوتية وأصحاب مشروعات فى هذا الصدد.

مؤسس "كتاب صوتي": "أسطورة أحمد خالد توفيق" و"فن اللامبالاة" الأكثر إستماعااً

أحمد رويحل، مؤسس تطبيق "كتاب صوتي" الذى استحوذت عليه شركة "ستوريتل" قال إن أبرز الكتب استماعًا من كتاب صوتي على ستوريتل كتاب أسطورة أحمد خالد توفيق من تاليف خلف جابر وبصوت الفنان أحمد أمين أما بالنسبة للأبرز استماعًا فى قسم التنمية البشرية يأتى كتاب "فن اللامبالاة" فى الصدارة وهو بصوت القارئ محمد الحكيم وهو كتاب مترجم إلى اللغة العربية عن مؤلفه مارك مانسون.

وأضاف رويحل، لـ"الدستور"، أن روايات الجريمة والإثارة والرعب تأتى فى المقدمة سواء العربى أو المترجم الى اللغة العربية، يليها الروايات الرومانسية والاجتماعية، ثم الروايات الموجهة للنشء.

وأوضح أن الروايات ثم التنمية البشرية، ثم كتب السيرة تأتي بالترتيب تباعًا كالأكثر استماعًا لجمهور كتاب صوتي، لافتًا إلى أن الفئات العمرية الأكثر تفاعلاً مع الكتب الصوتية فى المنطقة العربية تأتى من 18 الى 35 سنة الأكثر استماعًا، 55% منها من السيدات والبنات و45% من الذكور .

الساحرة الصغيرة" ورحلات باولا.. أبرز القصص فى “اسمعلي”

مايكل فوزي، المنتج بمشروع "إسمعلى" بالشراكة مع معهد جوته الألماني، قال إن ابرز القصص التى لاقت اقبالا كبيراً من قراء مشروع "إسمعلي" هى"الساحرة الصغيرة" و"لغز الجيلي الأزرق"، و"حلات باولا" "اجمل مكان فى العالم" تحكي عن مصر القديمة، موضحًا أن مشروع "اسمعلي" هو مشروع موجه بالأساس الى النشء.