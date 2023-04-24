الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد المصريين العائدين من السودان: "نفتخر إن رئيسنا السيسى"

المصريون العائدون
المصريون العائدون من السودان

قالت إيمان الحويزي، موفدة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان على متن هذه الطائرة التي نقلت الرعايا المصريين المتوافدين من السودان اليوم الكثير من الخدمات والأدوات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

 الأزمة السودانية 

وأكدت إيمان الحويزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المصريين العائدين من السودان اليوم بحالة صحية جيدة، كما تم التقاط الصور التذكارية معهم اليوم احتفالاً بعودتهم سالمين.

وتابعت: "هناك حالة من التنسيق المتكامل بين القوات المصرية والسودانية لاستقبال الجالية المصرية بأمن وسلام، كما أنه تم تقديم الكثير من الخدمات الإغاثية للمواطنين في قاعدة شرق الجوية".

الجالية المصرية

في سياق متصل، قال أحد أفراد الجالية المصرية، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في رعاية الجالية المصرية بالسودان في هذه الأزمة، معبراً: "نفتخر إن رئيسنا عبدالفتاح السيسي".

إيمان الحويزي القاهرة الإخبارية الجالية المصرية الأزمة السودانية موفد القاهرة الإخبارية

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