رسميًا.. إقالة ستيليني من تدريب توتنهام وماسون بدلًا منه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الاثنين، إقالة الإيطالي كريستيان ستيليني من تدريب الفريق، بعد الهزيمة الساحقة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتعرض فريق توتنهام هوتسبير لهزيمة قاسية أمام نيوكاسل يونايتد بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ستيليني قد تم تعيينه مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي، بعد أن كان يعمل مساعدًا له.

ونشر نادي توتنهام بيانًا عبر موقعه الإلكتروني على لسان دانيال ليفي الرئيس التنفيذي جاء فيه:"كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق كان من المدمر رؤيته يمكننا النظر في العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك ، وبينما يجب أن أتحمل أنا ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين جميعًا المسؤولية الجماعية ، فإن المسؤولية تقع على عاتقي في النهاية".

أضاف:"سيترك كريستيان دوره الحالي إلى جانب طاقمه التدريبي.. تدخل كريستيان في مرحلة صعبة في موسمنا وأود أن أشكره على الطريقة الاحترافية التي تعامل بها مع طاقمه التدريبي خلال مثل هذا الوقت الصعب. نتمنى له ولمساعديه التوفيق".

وأكد النادي أن اللاعب السابق ومساعد ستيليني، ريان ماسون، سيتولى مهمة تدريب الفريق.

وأردف:"سيتولى ريان ماسون مهام المدرب الرئيسي بأثر فوري.. يعرف ريان النادي واللاعبين جيدًا، سنقوم بتحديث المزيد عن طاقمه التدريبي في الوقت المناسب".

وزاد: "التقيتباللاعبين اليوم.. الفريق مصمم على العمل معًا لضمان أفضل نهاية ممكنة للموسم. نحن جميعًا واضحون في أننا بحاجة إلى تقديم العروض التي تكسب دعمكم المذهل".

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.