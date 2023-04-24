"فيفا" يعلن إنهاء أزمة سيف الجزيرى بين الزمالك والإفريقى التونسى

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء الاثنين، الاتحاد المصري لكرة القدم بإغلاق قضية الزمالك مع الإفريقي التونسي بخصوص رعاية سيف الدين الجزيري.

وأرسل الزمالك للإفريقي التونسي قيمة رعاية حق الجزيري، بعد الشكوى التي قدمها النادي التونسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونجح الزمالك في إغلاق الملف بشكل كامل بعد تسديد قرابة 838 ألف جنيه إلى نادي الإفريقي التونسي، وغلق هذا الملف تماما منعًا لوجود أي أزمات قادمة حول هذا الملف.

وبذلك، رفع «فيفا» العقوبة التي وُقعت على الزمالك بحرمانه من القيد لـ3 فترات، عقب دفعه قيمة رعاية الجزيري التي أقرها الفيفا.

كواليس جلسة أوسوريو مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب خلال المران الذي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها خلال المران، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وقام "أوسوريو" بمنح اللاعبين تعليمات فنية متواصلة، وإيقاف التقسيمة في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه اللاعبين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.