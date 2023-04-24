الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين الأحرار» يُدشن غرفة عمليات لمتابعة مجريات أحداث السودان

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

دشن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في دولة السودان الشقيقة.

ويباشر الغرفة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتضم الدكتورة هبة واصل الأمين العام، اللواء ناصر قطامش و اسلام الغزولي نواب رئيس الحزب، ومن المكتب السياسي رائد مقدم وريمون ناجى وأحمد مشعل، وايريني عبد الملاك وحازم هلال؛ وحسام رأفت من الهيئة العليا.

كما تستهدف الغرفة قراءة  وتحليل الأحداث لحظة بلحظة  ومجريات الاوضاع وتبعات الحالة السودانية، في ضوء ما يصدر من تصريحات رسمية ووسائل الإعلام كافة عربية وغربية والتواصل مع الأصدقاء هناك.

وأشاد الدكتور عصام خليل  رئيس الحزب، بكافة الجهود المصرية الرامية للوساطة لتهدئة الاوضاع في دولة السودان الشقيقة، مع مساعي مصر الرائدة في حماية وتأمين حدودها الجنوبية العربية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي وحدودها وترفض التدخل في شئون الدول الآخرى ولكنها تدعو للسلام والاستقرار حرصًا  علي ابناء السودان ومقدراتها.

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة الأحداث تعكس وجود تدخل ممنهج يستهدف السودان  وجوارها السبع، مشددا على ضرورة اليقظة والحيطة مما يحدث وآثارها علي الأمن القومي المصري.

من جانبه قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اهتمام القيادة السياسية ببذل الجهود لعودة المصريين من السودان، والنجاح في إجلاء 436 مواطنا مصريا من السودان ضمن المجموعة الأولى، يؤكد أن الدولة لا تترك أبنائها وتحرص على سلامة وتأمين المواطنين المصريين حتى عودتهم لأرض الوطن.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الدولة تضع أبناءها كأولوية قصوى وتسخر إمكاناتها كافة في سبيل ذلك، لاسيما وأن عملية إجلاء المصريين من السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الحرجة التي تشهدها، كانت مصر من أولى الدول التي بدأت في هذا الاتجاه، معتبرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع صون كرامة المواطن المصري وحمايته في أول اهتماماته وشواغله والحرص على تأمين سلامة عودتهم.
 

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