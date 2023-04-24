الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد العرض الثاني لمسلسل "مذكرات زوج" عبر شبكة قنوات DMC

مسلسل مذكرات زوج
مسلسل مذكرات زوج

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد العرض الثاني لمسلسل “مذكرات زوج” الذي يخوض بطولته النجم طارق لطفي والذي عرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المنقضي.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "مذكرات زوج” عبر شبكة قنوات DMC وDMC DRAMA ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 29 إبريل الجاري.

تردد قناة دي ام سي دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالى الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 علي النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

  • القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد :  نايل سات
  • رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.
  • رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500 .
  • نسبة  معامل تصحيح الخطأ في  قناة دي ام سي الجديد: 5/6 .
  • نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد : عمودي.

تردد قناة dmc الجديد 2023 علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

 

وتدور أحداث مذكرات زوج في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يسرى الفخراني المتحدة للخدمات الإعلامية مذكرات زوج مسلسل “مذكرات زوج” مارثون مسلسلات شهر رمضان طارق لطفي قناة دي أم سي DMC

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