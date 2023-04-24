الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى يضع سيناء فى صدارة اهتماماته

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

قدم النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم: "إن ذكرى تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل سيظل خالدا مهما مرت الأيام وتعاقبت الأجيال، فهو يوم العزة والكرامة والشرف، يوم أن عادت سيناء بأكملها إلى حضن الوطن الغالي، فتحية وتقديرا لكل مصري مخلص ساهم فى استعادة سيناء، وتحية وتقديرا لمن يقود قافلة التنمية فيها الآن، بعد أن تم تطهيرها من الإرهاب الأسود الغاشم".

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن سيناء حاليا تلقى اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية، بعد أن تم تدشين عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة بها، وكذلك بنية تحتية على أعلى مستوى وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى أنها كانت مهمشة خلال العهود السابقة، حتى جاء الرئيس السيسي وجعلها في صدارة اهتماماته، وأعاد إليها الروح والحياة.

وأوضح النائب طه الناظر، أن سيناء هى الجزء الأغلى والأعز إلى الوطن، وذلك بسبب تاريخها ومكانتها الكبيرة، فمن أجلها ضحى رجال مصر الشرفاء بأرواحهم الطاهرة، وللحفاظ عليها وحمايتها تجوب فيها التنمية والتعمير حاليا.

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