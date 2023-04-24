الإسماعيلي يغرم صالح جمعة وعبدالرحمن مجدى

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، فرض غرامة مالية على الثنائي عبد الرحمن مجدي وصالح جمعة لاعبي الفريق بسبب غيابهما عن التدريبات بدون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

ويسعى حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، للحفاظ على حالة الانضباط داخل الفريق وعدم تشتيت ذهن اللاعبين بأي شيء بعيدا عن المستطيل الأخضر.

وعاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات من جديد في بطولة الدوري، خلال الفترة الماضية، بعد فترة من تراجع النتائج بعدما كان الفريق ينافس على الهبوط وموقفه صعب للغاية.

ويسعى مسئولو الإسماعيلي للحفاظ على حالة الهدوء داخل الفريق بما يساهم في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة بجانب صرف المستحقات المتأخرة للاعبين في مواعيدها بصورة طبيعية.

وتشهد بطولة الدوري في الوقت الحالي منافسة صعبة وقوية بين العديد من الأندية على الهبوط لدوري الدرجة الثانية ودخل الدراويش الدوامة في الموسم الجاري بسبب بعض المشاكل الفنية وغياب الاستقرار عن الفريق.