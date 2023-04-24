باحثة: مصر تخفف الأزمة العالمية عن كاهل المواطنين

علقت هبة زين، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن اهتمام وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرامج الحماية الاجتماعية، والذي جاء برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 385 مليار و400 مليون جنيه إلى 529 مليارا و700 مليون جنيه ما يقرب برفع الزيادة بنسبة 84.8%.

وأكدت زين، خلال حوارها على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية وموجة تضخمية غير مسبوقة، خاصة بعد موجة انتشار فيروس كوفيد 19، تليها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم إيقاف سلاسل الإمداد، والتضخم الأمريكي الذي يرمي بظلاله علي العالم.

وأضافت أن تلك الأمور جاءت بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا واضطراب التوريد وارتفاع أسعار الفائدة، ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الأزمة، والتي أثرت بشكل كبير على زيادة معدلات التضخم في مصر، وبالتالي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشارت إلى أن التدخل السريع من الدولة هو زيادة وتمديد شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر لتخفيف الأزمة عن كاهل المواطنين، وهذه ليس الزيادة الأولي كما عملت على زيادة فعلي سبيل المثال زيادة رواتب موظفى الدولة، وهناك زيادة تقارب من الـ50% في موازنة الحماية الاجتماعية المقترحة لعام 2024.